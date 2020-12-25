Форма обучения московских школьников после каникул будет зависеть от ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Форма обучения школьников Москвы после новогодних каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что дистанционное обучение в школах среди 6–11 классов организовано до конца второй четверти (или до конца третьего модуля).

"Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки", – подчеркнули в департаменте образования и науки Москвы.

Там добавили, что в случае улучшения ситуации старшеклассники смогут вернуться к очным занятиям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дистанционное обучение в столице прекратится после улучшения ситуации с коронавирусом. Глава города отметил, что онлайн-формат в школах вводится "не от хорошей жизни".