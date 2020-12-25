Форма обучения московских школьников после каникул будет зависеть от ситуации с COVID-19

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Форма обучения школьников Москвы после новогодних каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
В ведомстве напомнили, что дистанционное обучение в школах среди 6–11 классов организовано до конца второй четверти (или до конца третьего модуля).
"Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки", – подчеркнули в департаменте образования и науки Москвы.
Там добавили, что в случае улучшения ситуации старшеклассники смогут вернуться к очным занятиям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дистанционное обучение в столице прекратится после улучшения ситуации с коронавирусом. Глава города отметил, что онлайн-формат в школах вводится "не от хорошей жизни".
Минпросвещения не планирует перевод школьников на постоянную дистанционку
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