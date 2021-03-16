Голикова заявила, что к 2025 году в России создадут более 1 млн школьных мест

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В рамках реализации национального проекта "Образование" в российских школах появится более 1 миллиона новых мест к 2025 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что в 74 регионах России доступность дошкольного образования составляет 100%, а в среднем по стране этот показатель превышает 99%.

"По состоянию на 1 марта текущего года доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составляет более 99%, стопроцентная доступность обеспечена в 74 регионах страны, менее 90%, ну и, наверное, самая сложная ситуация – это в республиках Дагестан и Ингушетия", – уточнила она в ходе беседы со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

По словам Голиковой, в прошлом году в 77 регионах РФ построили и реконструировали свыше 1 тысячи объектов дошкольного образования, создали порядка 160 тысяч дополнительных мест в детсадах, в том числе более 8 тысяч мест в частных учреждениях.

Ранее Голикова сообщила, что учителей не будут заменять дистанционным образованием. В то же время она рассказала о проведении пилотного проекта по внедрению цифровой образовательной среды в 15 регионах РФ. По ее словам, его итоги будут подведены в 2022 году, после чего будут приняты решения о целесообразности внедрения проекта в образовательный процесс.