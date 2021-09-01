Матвиенко назвала существенное повышение зарплат учителей первоочередной задачей

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала первоочередной задачей регионов существенное повышение зарплат учителей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей", – написала сенатор.

Матвиенко напомнила, что Россию отличает одна из лучших систем выявления и поддержки талантливой молодежи. Она также отметила, что основу для этого предоставляют обычные школы – именно поэтому важно оказывать помощь учителям.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что система образования столицы полностью готова к началу учебного года. Он также отметил, что в городе продолжают ремонт и реконструкцию существующих образовательных учреждений, а также строят новые.