Матвиенко назвала существенное повышение зарплат учителей первоочередной задачей

08:30
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала первоочередной задачей регионов существенное повышение зарплат учителей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей", – написала сенатор.
Матвиенко напомнила, что Россию отличает одна из лучших систем выявления и поддержки талантливой молодежи. Она также отметила, что основу для этого предоставляют обычные школы – именно поэтому важно оказывать помощь учителям.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что система образования столицы полностью готова к началу учебного года. Он также отметил, что в городе продолжают ремонт и реконструкцию существующих образовательных учреждений, а также строят новые.
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