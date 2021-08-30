Уходящее лето в Москве стало самым жарким после аномального 2010 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким остается аномальное лето в 2010 году. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Летом 2021 года средняя температура воздуха в столице превышала норму на 3,8 градуса. Оно оказалось на втором месте по теплу после рекордного 2010 года с аномалией температура воздуха +5,1 градуса", – говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938-м, 1972-м, 2010-м и 2011-м годах.

Ранее сообщалось, что экстремально жаркая погода ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни. Причиной станут африканские воздушные массы. В частности, в Сочи в понедельник, 30 августа, столбики термометров поднимутся до 37 градусов.