Иммунолог объяснил, для чего тестировать детей на COVID-19 в школах

В школах Москвы с 14 октября можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Дети чаще всего переносят заболевания бессимптомно, но при этом заражают своих родственников. К тому же статистика по выявлению COVID-19 среди школьников растет. Разбираемся, как будет проходить тестирование и поможет ли оно остановить распространение коронавируса.



Остановить ковид

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 10 школах столицы с 14 октября можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Дети чаще взрослых переносят заболевание бессимптомно, но при этом в 1,5 раза чаще передают вирус родственникам, объяснила она. По словам Раковой, за последний месяц COVID-19 заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее, а за последние две недели – на 42% больше.



С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели более 180 тысяч детей. С сентября госпитализированы свыше 280 детей.





Анастасия Ракова заммэра по вопросам социального развития Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы.

Экспресс-тестирование позволит снизить заболеваемость, а значит и нагрузку на врачей, даст возможность вовремя получить необходимое лечение и предотвратить осложнения, подчеркнули в Оперштабе Москвы.



Особенности процедуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для проведения экспресс-тестирования мазок будут брать из носа специальной палочкой – это безболезненно и безопасно. Такой метод, по словам экспертов, является эффективным. Результат станет известен через 15 минут.

Тестирование планируют проводить раз в две недели по заранее составленному графику, что позволит развести потоки учащихся. В дошкольных группах – в течение дня, в классах – во второй половине урока или во время классного часа.

Решение о том, кто именно будет брать мазок, учебное заведение принимает самостоятельно: для процедуры не нужны специальные медицинские навыки. Вместе с тем родители могут сами провести тестирование ребенку. Для этого необходимо приехать в школу в назначенное время и сделать процедуру в присутствии учителя.

Подписывать бумаги и согласие на проведение теста не нужно. В Оперштабе добавили, что ребенок может не сдавать экспресс-тест, но в таком случае школа попросит его раз в две недели приносить подтверждение отрицательного ПЦР-теста. Иначе до занятий ученика не допустят.



Экспресс-тест со знаком плюс

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Положительный результат теста не говорит о точном наличии заболевания: он послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья. В случае положительного теста родственников сразу же проинформирует учитель. Ребенка отправят домой либо в сопровождении родителей, либо самостоятельно, если он учится в старших классах.

Кроме того, администрация школы сообщит о выявленном коронавирусе в поликлинику, чтобы врачи оперативно приехали к ребенку, осмотрели и взяли два дополнительных теста – экспресс и ПЦР. В случае отрицательного экспресс-теста необходимо дождаться результатов ПЦР дома. Это займет один-два дня.

При наличии у ребенка симптомов ОРВИ ему назначат лечение. В это время класс продолжит учиться офлайн. Если все тесты покажут отрицательный результат и признаков ОРВИ не будет, школьник вернется к занятиям.

При повторном положительном экспресс-тесте, клинической картине и ПЦР врач также назначит лечение и бесплатно протестирует всех членов семьи, оформит больничный. Класс, в котором учится ребенок, отправят на 14-дневный карантин. Школьники продолжат учиться, но в дистанционном формате.



Как родителям получить больничный:

если повторный экспресс-тест положительный, врач оформит на дому листок нетрудоспособности как контактировавшему с заболевшим;

если повторный экспресс-тест отрицательный, то до момента получения результата ПЦР-теста врач также выдаст больничный по уходу за ребенком (до 15 лет. – Прим. ред.) ;

; если ПЦР-тест положительный, то родителю оформляют листок нетрудоспособности на период карантина.

Рабочий метод?

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 рассказал, что новая мера поможет в борьбе с коронавирусом.

"От этого действительно уменьшится распространение вируса, раз выявленные зараженные будут на изоляции. Все разумно. Выявляемость зараженных повысится", – сказал он.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог Вообще это нужно было делать еще очень давно, с прошлой осени. Раннее тестирование и, соответственно, раннее лечение по принадлежности: конкретный диагноз – конкретное лечение.

По мнению специалиста, к этой мере стоит добавить тестирование на грипп, потому что он является не менее опасным заболеванием, чем коронавирус.

В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Это очень важный шаг, который позволит рано выявлять и предотвращать инфицирование... Общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска", – сказал Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке пояснил, что раннее выявление, детальный анализ и быстрое начало лечения помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию.

