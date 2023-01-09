Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на юге Турции – СМИ

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Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на юге Турции, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

Уточняется, что авария произошла в городе Газиантепе. Там столкнулись микроавтобус, перевозивший рабочих фабрики, и легковой автомобиль.

"На место происшествия было направлено большое количество медицинских, пожарных и полицейских бригад. <...> По факту аварии начато расследование", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли и более 20 пострадали в ДТП на юго-востоке Китая. Авария произошла в округе Наньчан. По данным СМИ, причиной дорожно-транспортного происшествия стал сильный туман.

До этого семь человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков в турецкой провинции Агры. После столкновения с большегрузами автобус, в котором находился 21 человек, загорелся.

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