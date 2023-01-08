Не менее 17 человек стали жертвами ДТП на юго-востоке Китая – СМИ

Фото: Chinatopix via AP

По меньшей мере 17 человек погибли и 22 пострадали в результате ДТП на юго-востоке Китая. Об этом сообщает NTDTV.

По информации издания, авария произошла в округе Наньчан восточной провинции Цзянси в воскресенье, 8 января. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на Управление дорожным движением, в некоторых районах округа Наньчан сейчас наблюдается сильный туман, который привел к плохой видимости.

Ранее сообщалось, что девять человек стали жертвами аварии с участием бетономешалки в китайской провинции Фуцзянь. ДТП произошло в ноябре 2020 года. Еще семь человек получили различные травмы.

До этого грузовик врезался в рынок в китайской провинции Ганьсу. Погибли шесть человек. Еще 14 человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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