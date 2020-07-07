Более 20 человек погибло в результате падения автобуса в водохранилище в Китае

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В китайской провинции Гуйчжоу автобус рухнул в водохранилище. Погиб 21 человек, еще 15 получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел утром во вторник, 7 июля, в городе Аньшунь. Автобус со школьниками опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Следственные органы устанавливают причину произошедшего.

Ранее авария с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошла на МКАД между Рублевским и Новорижским шоссе.

Первоначально на дороге столкнулись два автомобиля. Грузовик в это время пытался объехать ДТП, но задел еще несколько машин. В результате происшествия пострадал один человек.