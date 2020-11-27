Девять человек стали жертвами ДТП с участием бетономешалки в Китае

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Авария с участием бетономешалки произошла в китайской восточной провинции Фуцзянь, сообщает РИА Новости.
Автобетоносмеситель врезался во впереди стоящий небольшой грузовик на трассе возле населенного пункта Хуанши в районе Личэн. В результате погибли девять человек, еще семь получили травмы.
Причины ДТП пока не установлены. Водители обоих транспортных средств задержаны.
Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами аварии в Выселковском районе Краснодарского края. Еще четверо были госпитализированы.
Уточнялось, что ДТП произошло на 5-м километре автодороги Выселки – Кирпильская. Там столкнулись "Газель" и КамАЗ.
Авария произошла на 3-м километре МКАД