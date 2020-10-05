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Происшествия

11:17

Шесть человек погибли после того, как грузовик врезался в рынок в Китае

происшествия ДТП

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Грузовик врезался в рынок в китайской провинции Ганьсу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Жертвами аварии стали шесть человек. Пять человек погибли на месте, а шестой умер уже в больнице. Еще 14 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло 5 октября на рынке сельскохозяйственной продукции в районе деревни Чабучжэнь. Почему водитель потерял управление грузовиком, не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее автомобиль Audi насмерть сбил пожилую женщину в Рязанском районе столицы. Инцидент произошел в районе дома 4 на улице 1-й Новокузьминской. 50-летний водитель во дворе сдавал назад и совершил наезд на пенсионерку 1936 года рождения.

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