Пожилая женщина погибла под колесами машины на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Audi насмерть сбил пожилую женщину в Рязанском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 4 на улице 1-я Новокузьминская. 50-летний водитель во дворе сдавал назад и совершил наезд на пенсионерку 1936 года рождения.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Полиция проводит проверку по данному делу.

Ранее два человека погибли при столкновении четырех грузовиков и легкового автомобиля в подмосковных Бронницах. Причины произошедшего устанавливаются.

В конце сентября два грузовика столкнулись на МКАД. Авария произошла на внешней стороне дороги в районе 29-го километра.