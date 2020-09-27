Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Калининградской области

13:02 (обновлено 27.09.2020 13:13)
Фото: телеграм-канал "Мобильный репортер official"
Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Авария произошла в районе поселка Кумачево на дороге Переславское – Янтарный. В результате столкновения погибли шесть человек, среди которых ребенок 2011 года рождения. Еще восемь человек получили различные травмы.
По предварительным данным МВД, виновником аварии стал автобус, который выехал на встречную полосу. На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех автомобилей на Симферопольском шоссе в Москве погиб один человек и один пострадал. ДТП произошло в районе дома 12а.
В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассказали, что тело погибшего деблокировали с помощью гидравлического оборудования. По данным полиции, погиб водитель такси.
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