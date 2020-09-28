Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с двумя грузовиками

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Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на внешней стороне дороги в районе 29-го километра. Информации о пострадавших не поступало.

Собеседник агентства сообщил, что в районе столкновения перекрыто движение по двум полосам. В настоящее время специалисты выясняют причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех автомобилей на Симферопольском шоссе в Москве погиб один человек. ДТП произошло в районе дома 12а.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассказали, что погиб водитель такси.

