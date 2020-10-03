Два человека погибли в крупном ДТП в Подмосковье

Фото: vk.com/bron_auto_club

Два человека погибли при столкновении четырех грузовиков и легкового автомобиля в подмосковных Бронницах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Бронницах, на 57-м километре трассы М-5, столкнулись четыре грузовых автомобиля и один легковой. В результате погибли двое взрослых", – сказал собеседник агентства.

Причины произошедшего устанавливаются.

В конце сентября два грузовика столкнулись на МКАД. Авария произошла на внешней стороне дороги в районе 29-го километра.