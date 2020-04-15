11 человек стали жертвами ДТП в Китае

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Смертельная авария случилась в Китае. Сообщается, что ДТП унесло жизни 11 человек.

Трагедия произошла на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. Об этом передает РБК со ссылкой на местный телеканал CGTN.

Согласно заявлению властей уезда Цяньань, ДТП случилось 15 апреля в 5:30 (0:30 по московскому времени) на 503-м шоссе.

Известно, что в результате случившегося еще 5 человек получили травмы. Об их состоянии пока неизвестно.

По факту произошедшего открыто расследование. Сейчас выясняются причины ДТП.

Ранее мотоциклист насмерть сбил женщину в Подмосковье. Сообщалось, что авария произошла на пешеходном переходе.

11 апреля два человека погибли при аварии на МКАД. По данным ГИБДД, водитель фуры совершил наезд на две легковые машины.