Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи несут цветы к посольству Турции в знак скорби по жертвам землетрясения. Так, у здания появились первые букеты.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. В стране было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой более 6.

Из-за землетрясения погибли 326 человек и пострадали 1 042 человека в Сирии в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жертвами землетрясения на юго-востоке Турции стали 912 человек. Президент также отметил, что землетрясение стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.



Власти Турции сообщили о 78 повторных подземных толчках в районе землетрясения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!