Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

Пострадавший при взрыве газа в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу с ожогами. Об этом сообщил Минздрав региона.

Ранее мужчина рассказал следователям, что чувствовал запах газа, но все равно решил включить плиту. Следом произошел хлопок, в результате которого окна вместе с рамами выбило взрывной волной.

Коломенская прокуратура и СК начали доследственную проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.