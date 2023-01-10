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10 января, 17:15

Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

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Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту – СК

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Пострадавший при взрыве газа в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу с ожогами. Об этом сообщил Минздрав региона.

Ранее мужчина рассказал следователям, что чувствовал запах газа, но все равно решил включить плиту. Следом произошел хлопок, в результате которого окна вместе с рамами выбило взрывной волной.

Коломенская прокуратура и СК начали доследственную проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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