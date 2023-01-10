10 января, 17:15Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне
Пострадавший при взрыве газа в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу с ожогами. Об этом сообщил Минздрав региона.
Ранее мужчина рассказал следователям, что чувствовал запах газа, но все равно решил включить плиту. Следом произошел хлопок, в результате которого окна вместе с рамами выбило взрывной волной.
Коломенская прокуратура и СК начали доследственную проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.