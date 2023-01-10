Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось полностью потушить возгорание на складе автосервиса на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

"В 16:04 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

К моменту ликвидации площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров. В ведомстве также уточнили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Пожар охватил одноэтажное складское здание при автосервисе на улице Добролюбова днем 10 января. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, который позже понизили до второго.

К 15:16 пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 136 человек и 48 единиц техники, в том числе авиация.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура. Ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.



Пожар произошел в одноэтажном здании на северо-востоке Москвы

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