15:58Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось полностью потушить возгорание на складе автосервиса на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.
"В 16:04 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.
К моменту ликвидации площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров. В ведомстве также уточнили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Пожар охватил одноэтажное складское здание при автосервисе на улице Добролюбова днем 10 января. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, который позже понизили до второго.
К 15:16 пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 136 человек и 48 единиц техники, в том числе авиация.
По факту происшествия проверку организовала прокуратура. Ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Пожар произошел в одноэтажном здании на северо-востоке Москвы
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