Собянин подарил "Москвич" семье, переезжающей в новую квартиру по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подарил новый "Москвич" семье пенсионерки Клавдии Плотниковой, которая стала стотысячным участником столичной программы реновации. Ее семья переезжает в новостройку на площади Белы Куна в районе Гольяново.

"На день рождения можно вам подарок сделать? У вас семья большая, внуков много. Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы, <...> в том числе "Москвич". Мы <...> возобновили работу этого завода. Вот выпустили двухтысячный уже автомобиль. Вот вам подарок на новоселье и на день рождения", – сказал мэр, поздравляя женщину.

В ответ семья москвички поблагодарила градоначальника, а также высоко оценила работы по благоустройству города.

Говоря о реализации программы реновации в Гольянове, Собянин напомнил, что в этом районе в нее вошли целых 100 домов. Сейчас идет проектирование и возведение 10 новостроек. По его словам, несмотря на скептицизм в начале программы, дома в итоге строятся качественными как с точки зрения материалов, так и архитектуры.

Отмечается, что заселение в дом на площади Белы Куна началось в конце минувшего декабря. В него переезжают 264 семьи из пяти старых домов, расположенных на Байкальской улице.

Новостройка облицована клинкерной плиткой теплых тонов под кирпич и стальными профилированными панелями. В оформлении входных групп использовано витражное остекление. В доме предусмотрены помещения под коммерческие предприятия, а также подземная парковка.

Ранее автомобиль "Москвич" приобрел себе глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Он отдал предпочтение электрической модели "Москвич 3е" белого цвета.



Названа стоимость автомобилей "Москвич" в салонах столицы

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