Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 4 544

Фото: ТАСС/DIA Images via AP

Количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 4 544 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхана Татара.

По словам чиновника, число пострадавших увеличилось до 26 721 человека.

Он также отметил, что с момента первого толчка, произошедшего накануне, в стране зафиксировали еще 455 повторных подземных толчков с магнитудой вплоть до 6.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля.



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