Представитель Эрдогана пожелал карикатуристам из Charlie Hebdo подавиться своей злобой

Фото: charliehebdo.fr

Представитель президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отреагировал на карикатуру землетрясения в республике, опубликованную в журнале Charlie Hebdo.

Карикатуристы сопроводили изображение фразой "уже не нужно посылать танки!".

"Современные варвары. Подавитесь своей злобой и ненавистью", – написал Калын на своей странице в Twitter.

Землетрясение на границе Турции и Сирии произошло 6 февраля. По последним данным, в результате трагедии погибли 3 549 человек с турецкой стороны и 1 509 – с сирийской.

В связи с произошедшим в Турции до 12 февраля включительно объявлен общенациональный траур. На территории Турции и в ее зарубежных диппредставительствах будут опущены национальные флаги.



Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3 549 человек

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