МФКК оценила число жертв землетрясения в Сирии

Фото: AP/Omar Sanadiki

Более 1,5 тысячи человек в Сирии стали жертвами землетрясения, заявил в ходе брифинга в ООН глава делегации Международной федерации Красного Креста в Сирии Мадс Бринч Хансен.

Хансен отметил, что цифры будут увеличиться в ближайшие 24 часа.

"По последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушились 175 зданий. Погибли 1 509 человек и 3 548 были ранены", – сказал глава делегации МФКК.

Он также подчеркнул, что на данный момент сотни людей считаются пропавшими без вести в Хаме и Латакии.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Толчки произошло и на территории Сирии. В провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама разрушилось много домов. Спасательные службы начали проводить работы в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

Ранее сообщалось об увеличении числа погибших в Сирии до 812 человек и пострадавших до 1 449 человек.



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