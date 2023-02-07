Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Количество жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб, Тартусе число жертв возросло до 812 человек, раненых – 1 449", – передает РИА Новости заявление ведомства.

Губернатор провинции Хама Махмуд Занбуа заявил, что в Хаме завершена поисково-спасательная операция. Число погибших в этой провинции составило 48 человек.

По словам Занбуа, ранены 75 граждан, кроме того, разрушено полностью семиэтажное здание, в котором проживали 23 семьи. Некоторые соседние здания получили повреждения. Жителей этих домов эвакуировали в безопасное место.

На севере провинции Хама в районе Аль-Габ из-за землетрясения разрушился резервуар воды, в результате чего погиб ребенок, также пострадали 4 человека. В районе Эйн-Курум в поселении Херф Аль-Мусил полностью было разрушено трехэтажное здание, в котором погибли 3 человека.

Занбуа добавил, что в провинции сформировали 2 экспертные комиссии. Они определят состояние поврежденных зданий. На данный момент для временного размещения людей подготовлены 4 центра.

"Провинцию также посетили российские военные, которые передали гуманитарную и продовольственную помощь", – рассказал губернатор.

Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Толчки произошли и в Сирии. На территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама разрушилось много домов. Спасательные службы начали проводить работы в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

На помощь в ликвидации последствий ЧП в Турции и Сирии вылетели российские спасатели.

К работе в этих странах привлечены в том числе семь расчетов со специалистами-кинологами и свыше сотни специалистов по проведению спасательных работ в зонах катастрофических разрушений.

Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

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