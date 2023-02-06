Российские спасатели вылетели на помощь в Турцию и Сирию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений. <...> Специалисты МЧС России имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе в пострадавших от землетрясения странах привлечены в том числе семь расчетов со специалистами-кинологами и свыше сотни специалистов по проведению спасательных работ в зонах катастрофических разрушений.

Кроме того, по данным ТАСС, в Турцию доставят аэромобильный госпиталь, в котором медпомощь пострадавшим будут оказывать больше 40 специалистов МЧС РФ.

6 февраля на границе Турции и Сирии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 балла, а эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

В результате ЧП, по последним данным, в Турции погиб 1 651 человек, еще больше 11 тысяч человек пострадали. В Сирии же число жертв достигло 1 060 человек, а пострадали больше 2 400 человек.



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