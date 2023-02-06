Замок крестоносцев около сирийского Банияса поврежден при землетрясении

Фото: sana.sy

Землетрясение, произошедшее на юго-востоке Турции, нанесло повреждения замку крестоносцев Маргат недалеко от города Банияс в Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на департамент древностей и музеев Сирии.

По данным агентства, в результате подземных толчков произошло частичное разрушение некоторых стан и одной из башен исторического замка.

Ранее сообщалось, что стихийное бедствие повредило цитадель Алеппо в Сирии, которая имеет статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате подземных толчков в одной из стен исторической крепости образовалась трещина.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп. В стране объявили самый высокий уровень тревоги.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, пострадали 1 042 гражданина.



Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

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