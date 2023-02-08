09:41Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 6,2 тыс человек
Фото: АР/Emrah Gurel
В результате разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным властей, погибли 6 234 человека, пострадали 37 011. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
"6 234 человека погибли и 37 011 граждан ранены на данный момент", – сказали в управлении.
Ранее в среду, 8 февраля, сообщалось о 5 894 погибших и 34 810 раненых жителях Турции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля.
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