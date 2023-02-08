Число погибших в Сирии из-за землетрясения увеличилось до 1250 человек

Фото: AP Photo/Omar Sanadiki

Число погибших в Сирии из-за землетрясения достигло 1250 человек. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает РИА Новости.

"Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил <…> об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054", – указано в заявлении ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля. Эпицентр происшествия был зафиксирован около южного города в Турции Газиантепа.

Толчки произошли и на территории Сирии. В провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама было разрушено много домов. Спасательные службы начали проведение спасательных работ в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

До этого сообщалось об увеличении числа погибших в Сирии до 812 человек и пострадавших до 1 449 человек.

Спасатели России прибыли в Сирию для помощи в устранении последствий землетрясения. На борту самолета находились 50 человек, в числе которых кинологи. Российские военные в составе отряда из 300 человек также помогают пострадавшим от стихийного бедствия.

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