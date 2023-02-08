Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894

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В результате разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 5 894 человека, пострадали 34 810 жителей республики, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент у нас 5 894 погибших, 34 810 раненых", – сказал он.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля.



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