Путин заявил, что Россия не будет изолироваться

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Россия не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, подчеркнув, что РФ будет развивать отношения с дружественными странами.

"На самоизоляцию России уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, Латинской Америке", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, и в США, и в европейских странах есть граждане, которые "думают с нами одинаково". Он обратил внимание, что власти этих государств могут думать иначе, однако, по его мнению, они не всегда руководствуются интересами своих жителей.

Путин также отметил, что есть страны, которые "маниакально разрушают" все каналы диалога с российской стороной. Кроме того, они пытаются навязать свои правила другим государствам, подчеркнул он.

"У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их правилам тоже не собираемся", – высказался российский лидер.

Президент также добавил, что действия недружественных стран не смогут повлиять на международные контакты. Их интенсивность только растет, что свидетельствует о позитивной тенденции, резюмировал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что сегодня в мире происходят мощные геополитические сдвиги. По словам президента РФ, в настоящее время в Азии, Африке и Латинской Америке формируются новые центры развития, которые становятся контурами "по-настоящему многополярного миропорядка".

Путин отметил, что в связи с этим Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире, однако противостоять этим процессам невозможно.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков описал отношения России и США словом "крах". Он подчеркнул, что ответственность за разрушенные отношения несет именно американская сторона.



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