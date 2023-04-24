В Кремле уверены, что Запад попытается вмешаться в выборы президента РФ в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Запад будет усиливать попытки повлиять на президентские выборы в России, которые запланированы на март следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он еще раз подтвердил, что выборы главы государства состоятся, и добавил, что в целом важны любые выборы, но президентские – особенно.

"Так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и нынешней международной обстановки. Это давление, и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает", – сказал представитель Кремля.

Ранее со схожим заявлением выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Запад выделил большие средства на то, чтобы сорвать выборы президента РФ в 2024 году.

В январе этого года "Коммерсант" писал, что внутриполитический блок Кремля уже начал готовиться к президентской кампании 2024 года. Однако Песков отмечал, что пока не знает, примет ли Владимир Путин участие в предстоящих выборах.

