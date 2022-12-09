Путин заявил, что Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире

Фото: kremlin.ru

Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам встречи руководителей оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.

Президент пояснил, что сейчас появляются новые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги.

"На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые все активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития", – пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что противостоять этим процессам невозможно.

При этом глава государства отметил рост конфликтного потенциала в мире. Происходящее он назвал следствием попыток западных элит сохранить свое доминирование в экономической, финансовой, военной и идеологической сферах.

Путин рассказал, что Запад использует незаконные экономические и торговые санкции, технологии "цветных революций" для блокирования альтернативных моделей развития и смещения неугодных правительств. Кроме того, по мнению президента РФ, таким образом страны разжигают военные конфликты, повышая напряженность и конфронтации в разных регионах.

В качестве примера последствий таких действий Путин назвал происходящие на Украине события.

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", – сказал Путин.

Он указал, что тип и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию стран – членов ШОС и СНГ по линии оборонных ведомств. Путин призвал сообща формировать более гибкую и устойчивую систему безопасности, основанную на международном праве и уважении общих интересов.

Президент отметил важность дальнейшего совершенствования возможностей миротворческих частей. По его словам, нужно и дальше продолжать работу по подключению их к операциям ООН по поддержанию мира.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на уничтожение России любой ценой. По его словам, Запад также хочет сломать сложившуюся систему международной безопасности в Евразии.



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