Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями.

По словам президента, они не понимают, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее. Как считает российский лидер, зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются.

"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему? Да потому что недоумки", – пошутил Путин.

Он добавил, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления происходит только укрепление многонационального народа России.

Ранее президент сообщил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. По его словам, граждане РФ понимают, что только единство дает силу и обеспечивает непобедимость.

Путин обратил внимание, что в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, укрепилась сплоченность, стала глубже сопричастность к отечеству, увеличилась ответственность за родину и ее будущее.

Российский лидер выразил уверенность, что все россияне сейчас понимают, что от единства народа зависит дальнейшее существование РФ. Именно это и способствует консолидации общества, объяснил Путин.