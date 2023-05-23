В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

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Власти Белгородской области приняли решение отменить режим контртеррористической операции (КТО), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В соответствии со статьи 17 Федерального закона "О противодействии терроризму" и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан руководителем Оперативного штаба в Белгородской области – начальником Управления ФСБ России по Белгородской области принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО на территории области", – указано в уведомлении, размещенном на сайте губернатора и правительства Белгородской области.

В понедельник, 22 мая, Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского городского округа прорвалась украинская ДРГ. К ликвидации диверсантов были привлечены военные, пограничники, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Из-за этого в регионе объявили правовой режим контртеррористической операции. В свою очередь, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям.

Как заявили в Минобороны РФ 23 мая, в результате действий российских военных и силовиков были ликвидированы более 70 членов данной ДРГ, а также четыре бронемашины и пять пикапов. Оставшиеся боевики ушли на территорию Украины, по ним велось боевое поражение.

Позднее в Сети появились сообщения о повторном заходе украинских диверсантов в село Богун-Городок Белгородской области, однако Гладков опроверг их и заявил, что таким образом связанные с Украиной телеграм-каналы сеют панику среди населения.