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В Тбилиси прошли митинги против прямого авиасообщения с РФ

В Тбилиси прошли митинги против прямого авиасообщения с РФ

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В Тбилиси прошли митинги против прямого авиасообщения с Россией. Акцию провели практически сразу после того, как в Georgian Airways заявили о возобновлении регулярных рейсов в Россию с 20 мая.

Первый полет российского "Азимута" намечен на 19 мая. В этот день недовольные обещают провести еще одну акцию, в этот раз на машинах. Планируется, что автоколонна проследует из центра города в аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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