Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву с 20 мая

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Авиакомпания Georgian Airways запустила продажу билетов на рейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Желающие могут приобрести их на официальном сайте перевозчика Грузии.

Билеты доступны по цене от 345 долларов. Кроме того, на портале больше нет информации о транзитных рейсах через Ереван, которые ранее выполнялись авиакомпанией "Эйр Дилижанс".

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был отменен указом Владимира Путина 10 мая. Кроме того, президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая. По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, речь идет о чартерных полетах. Они будут запущены с 19 мая.

Позднее грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Москву семь раз в неделю.

