Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов в Грузию

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте компании.

Граждане могут забронировать билеты через официальный сайт перевозчика. Согласно данным системы бронирования, стоимость билетов варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно будут выполняться ежедневно начиная с 19 мая.

Ранее Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии сообщило, что рейсы авиакомпании "Азимут" будут осуществляться семь раз в неделю в обоих направлениях.

10 мая Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Президент отменил и визовый режим для граждан Грузии.

В понедельник 15 мая отмечалось, что российские авиакомпании направили обращение к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать осуществлять рейсы в республику.

Разращение было передано компании "Азимут", которая начнет выполнять перелеты из РФ в Грузию. По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, речь идет о чартерных полетах.



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