Авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая семь раз в неделю

Фото: 123RF/fotokot197

Рейсы авиакомпании "Азимут" будут осуществляться из Москвы в Тбилиси и обратно семь раз в неделю с 17 мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

"В соответствии с заявкой, представленной авиакомпанией Агентству гражданской авиации, полеты по воздушной линии Москва – Тбилиси – Москва будут осуществляться с 17 мая с частотой семь раз в неделю", – говорится в сообщении.

Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию 10 мая. Ограничения действовали с 21 июня 2019 года. Также президент отменил визовый режим для граждан Грузии.

Уже в понедельник поступила информация, согласно которой российские авиакомпании направили обращение к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать осуществлять рейсы в республику.

Позже стало известно, что авиавласти Грузии передали разрешение компании "Азимут" на выполнение перелетов в страну с 17 мая. По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, речь идет о чартерных полетах.

США пригрозили Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией