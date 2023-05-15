В Турции пройдет второй тур выборов президента

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В Турции 28 мая состоится второй тур выборов президента, заявил глава Высшей избирательной комиссии республики Ахмет Йенер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ни один кандидат не набрал 50% голосов, поэтому должен состояться второй тур. Йенер подчеркнул, что такое произойдет впервые в истории Турции.

По итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 44,88% голосов.

При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос.

По предварительным результатам парламентских выборов, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.

Президентские выборы прошли в Турции