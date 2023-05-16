Одобренный конгрессом бюджет США на поддержку Украины иссякнет к середине лета – СМИ

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Сумма, одобренная конгрессом Соединенных Штатов для помощи Украине может закончиться уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Politico.

"Финансирование США (Украины. – Прим.ред.) на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета", – указано в сообщении.

В статье отмечается, что конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму в 48 миллиардов долларов, из которых к нынешнему моменту осталось лишь 6 миллиардов. Заканчивающийся бюджет вызывает опасения у законодателей, пишет издание.

По мнению журналистов, принятие конгрессом новой суммы на финансирование нужд Украины может вызвать жаркие дебаты, так как некоторые республиканцы хотят урезать выделение денег Киеву.

При этом высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.

9 мая в США сообщили о выделении Украине долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

В новый пакет вошли дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.



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