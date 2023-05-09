В Пентагоне заявили, что США обучают около двух тысяч украинских военных

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В настоящее время США ведут обучение порядка двух тысяч украинских военнослужащих и планируют обсудить продление программы с киевскими властями. Об этом сообщил бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Подготовка продолжается. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке. Но я знаю, что около двух тысяч проходят сейчас тренировку", – цитирует его ТАСС.

По его словам, США намерены продолжать обучение военных Украины, пока в этом есть потребность.

Ранее в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Стоимость его содержимого составила 1,2 миллиарда долларов. В пакет войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

