Зеленский хочет помешать КНР убедить Европу начать переговоры по Украине – политолог

Фото: DPA/ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Одна из целей европейского турне украинского президента Владимира Зеленского заключалась в том, чтобы помешать спецпредставителю КНР Ли Хуэю продвинуть идею переговоров по Украине. Об этом политолог Александр Асафов заявил в беседе с Ura.ru.

"Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова", – сказал эксперт.

По его словам, президент Украины намерен добиться того, чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Кроме того, считает политолог, Зеленскому было необходимо вернуть украинскую повестку в информационное пространство Запада.

Асафов также подчеркнул, что с помощью этой поездки украинский президент сможет "выклянчить" еще больше вооружений и денег.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к серьезному взаимодействию с Китаем по поиску решения украинского кризиса. Он подчеркнул, что ЕС приветствует все позитивные шаги Китая, направленные на поиск решения конфликта.



Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине