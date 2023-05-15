16:24Политика
В Twitter высмеяли снимок обнимающихся Сунака и Зеленского
Фото: twitter.com/RishiSunak
Некоторых пользователей Twitter рассмешила фотография, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Снимок утром понедельника в своем аккаунте опубликовал глава британского кабмина.
"Агония любви", – пошутил один из комментаторов.
Другой пользователь предложил Сунаку проверить карманы, намекая на регулярные просьбы Киева предоставить ему больше денег и оружия. Были и те, кто отмечал, что фотография вызывает у них чувство неловкости.
15 мая Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с Риши Сунаком. По итогам встречи последний отмечал, что Лондон пока не планирует передавать Киеву истребители.
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