В Twitter высмеяли снимок обнимающихся Сунака и Зеленского

Фото: twitter.com/RishiSunak

Некоторых пользователей Twitter рассмешила фотография, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Снимок утром понедельника в своем аккаунте опубликовал глава британского кабмина.

"Агония любви", – пошутил один из комментаторов.

Другой пользователь предложил Сунаку проверить карманы, намекая на регулярные просьбы Киева предоставить ему больше денег и оружия. Были и те, кто отмечал, что фотография вызывает у них чувство неловкости.

15 мая Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с Риши Сунаком. По итогам встречи последний отмечал, что Лондон пока не планирует передавать Киеву истребители.

