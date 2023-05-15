Пользователи Twitter осудили слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине

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Пользователи Twitter осудили слова французского лидера Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России на Украине и становлении РФ зависимой от Китая, сказанные в интервью газете L'Opinion.

"Франция – вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", – написал один из пользователей.

Другой пользователь считает, что Макрон живет в параллельной вселенной. Также было мнение, что Россия проводит независимую политику, в отличии от Франции. Еще один человек написал, что Китай совместно с Россией смеются над Макроном.

В свою очередь, французский лидер заметил, что архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины.

По словам Владимира Путина, взаимоотношения России и Китая являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества крупных держав, которые развиваются и укрепляются ради процветания двух стран.

Ранее Макрон пообещал, что "сделает все", чтобы конфликт не расширился на Европу и не стал глобальным. Он заявил, что Париж не втянется в конфликт, чтобы военная конфронтация не распространилась на Францию и Евросоюз.

По его словам, конфликт на Украине является "гибридным", так как противостояние затрагивает разные сферы, в том числе энергетику, продовольствие и информационные системы.



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