14 мая, 23:54Политика
Зеленский уронил премию Карла Великого и обвинил в этом русских – СМИ
Фото: Pool Photo via AP/Ina Fassbender
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили премию Карла Великого и она упала на пол. Об этом сообщает Der Spiegel.
Зеленский прервал выступление после того, как награда упала.
"Это русские", – сказал он.
Украинский лидер поднял премию и вернулся на место, продолжив речь.
Церемониальное вручение премии состоялось 14 мая в немецком городе Аахен. На награждении присутствовали германские политики и представители нескольких стран Европы.
Ранее Зеленский призвал снять все ограничения на поставку всех видов оружия Киеву после переговоров с членами правительства в ФРГ.
До этого он заявлял, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества оружия для нападения в рамках проводимого контрнаступления. Президент Украины подчеркнул, что на атаки по территории РФ у них нет сил и времени.
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