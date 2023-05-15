В Великобритании заявили, что не собираются передавать Украине истребители

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У Лондона нет планов передавать Киеву истребители. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя председателя правительства Британии Риши Сунака.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Лондон. По его словам, он планирует провести переговоры с Сунаком.

До этого СМИ выяснили, что британский премьер планирует объявить о новом пакете помощи для Украины. Согласно информации прессы, помощь Киеву будет оказана в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности.

В свою очередь, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что государство передает Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Британские дальнобойные ракеты уже активно используются в бою против российской стороны. Так, Минобороны РФ сообщило о первой сбитой Storm Shadow.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву