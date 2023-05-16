Министр финансов США подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня

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Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что стране грозит состояние дефолта уже 1 июня. Соответствующий документ она направила руководству Конгресса США.

"Мы все еще считаем следующее: министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня", – приводит выдержку из документа ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь письмо с предупреждением о возможном дефолте было отправлено спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

Ранее стало известно, что встреча президента США Джо Байдена и лидеров Конгресса по дефолту в США была перенесена на начало текущей недели. По словам Маккарти, перенос встречи, которая должна была состояться 12 мая, не означает то, что переговоры проваливаются.

Байден ранее заявил, что потенциальный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны.

Встречу Байдена и лидеров Конгресса по дефолту в США перенесли на следующую неделю