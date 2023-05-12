Встречу Байдена и лидеров Конгресса по дефолту в США перенесли на следующую неделю

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Запланированная на пятницу, 12 мая, встреча американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу недопущения дефолта в США была перенесена на начало следующей недели. Об этом сообщает NBC News.

Во встрече должны были принять участие спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и другие лидеры Конгресса для обсуждения с Байденом вопросов, связанных с повышением потолка госдолга страны.

Маккарти заявил, что перенос встречи был согласован всеми сторонами и что его не следует расценивать как признак того, что переговоры проваливаются.

"Мы собираемся встретиться снова", – добавил он.

Ранее группа из 43 членов Сената Конгресса США от Республиканской партии заявила, что не будет согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение госрасходов.

По их мнению, экономика в настоящее время находится "в состоянии свободного падения" из-за неустойчивой бюджетной политики.

Глава Минфин США Джанет Йеллен отметила, что ведомство уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, в случае, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга.

Байден заявил, что потенциальный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики страны.

Минфин США заявил, что через месяц может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг