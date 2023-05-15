Захарова прокомментировала арест гражданина РФ в Эстонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация в Эстонии, где 9 мая в День Победы задержали гражданина РФ Вячеслава Сорокина и приговорили его к одному году и трем месяцам лишения свободы условно, говорит о практике открытых гонений и ксенофобии в отношении россиян со стороны Таллина. Об этом сообщает сайт МИД РФ со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, в приграничном с Эстонией Ивангороде 9 мая прошел концерт, где собрались множество россиян. Они отмечали День Победы.

"Однако нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Д. Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них – Вячеслав Сорокин – попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт", – заявила Захарова.

Сорокина задержали и приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере порядка 700 евро. Мужчине также назначили испытательный срок с подпиской о невыезде. Кроме того, было возбуждено дело за ношение георгиевской ленты.

Захарова подчеркнула, что западные кураторы Таллина игнорируют провокаторов, профильные организации также молчат, не выражая самостоятельную оценку. Представитель МИД подчеркнула, что ведомство находится в контакте в эстонской стороной и будет требовать соблюдения прав гражданина РФ.

Ранее в России предложили установить уголовную ответственность за проявление русофобии. Думский депутат Ирина Яровая подчеркнула, что подобной нетерпимости следует дать определение как человеконенавистнической идеологии.

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