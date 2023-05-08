Посол РФ в США назвал запрет на поездку американских ветеранов в Москву актом русофобии

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Запрет США на поездку американским ветеранам на празднование Дня Победы в Москву можно расценивать как акт вандализма и русофобии, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

"Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Дня Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что американские власти предпринимают попытки по фальсификации фактов о Второй мировой войне и игнорируют вклад Советского союза в разгром фашизма.

"На всех здешних мероприятиях гость номер один – посол Украины от режима (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского. Режима, который взращивает бандеровцев. Этот позор – глумление над историей и здравым смыслом", – отметил Антонов.

Он добавил, что власти США угрожали ветеранам аннулированием паспортов. По словам Антонова, второй год подряд администрация Штатов срывает поездку американских участников Второй мировой войны в Москву.

"Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы", – сказал он.

По его словам, американские ветераны долго ждали поездки в столицу РФ в надежде увидеть собратьев по оружию, понимая, что в следующем году это будет сделать труднее.

"Мы хотим, чтобы американские фронтовики знали, что Россия гордится их вкладом в общую Победу. Враждебная политика США не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны", – подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Поздравления были направлены руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и другим.

Отмечалось, что Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая. Торжественное мероприятие пройдет без изменений.



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