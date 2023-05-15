Председатель парламента Молдавии сообщил о решении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

Такое решение он объяснил "бесполезностью" структур СНГ для Молдавии. Гросу подчеркнул, что прежде чем объявить о процедуре выхода, он консультировался с гражданами страны, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также президентом республики Майей Санду.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что действующие власти Молдавии пытаются дрейфовать в сторону русофобии, однако это не совсем сходится с общественным настроением в этой стране.

По его словам, в Молдавии наблюдаются акции протеста. Российские власти видят, что огромное число людей в этой стране не согласны с такой политикой. Вместе с этим пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва сожалеет из-за курса, который взял Кишинев.